В районе КАД заметили дым в южной части Петербурга

Оказалось, что загорелся дом.

Очевидцы днем во вторник, 13 октября, сообщили о том, что заметили темный столб дыма на КАД в районе заезда с Дачного проспекта. Сообщение появилось в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Как прояснил ситуацию источник Piter.tv в правоохранительных органах, причиной столба дыма стал пожар на Заречной аллее. Дом №111 на аллее загорелся, информации о пострадавших не поступало.

Ранее мы сообщали о том, что в ДТП на перекрестке проспекта Большевиков и улицы Тельмана пострадала молодая девушка.

Фото: vk.com/spb_today