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В пятницу воздух в Петербурге прогреется до +5
Сегодня, 21:56
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EvaRaskol

В пятницу воздух в Петербурге прогреется до +5

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Горожан ждет облачная с прояснениями погода.

По информации, предоставленной ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в пятницу, 3 января, в Петербурге будет облачная с прояснениями погода.

Ночью будет преимущественно без осадков, а вот в конце дня ожидается небольшой дождь.Ветер в течение суток будет дуть западный, юго-западный умеренный, местами порывы до сильного.

Температура воздуха на протяжении дня будет колебаться от трех до пяти градусов выше нуля.

Атмосферное давление будет понижаться.

Ранее на Piter.TV: Петербург попал в теплый сектор циклонического вихря

Фото: Pixabay

Теги: петербург, погода, январь
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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