В пятницу в Петербурге воздух прогреется до +23 градусов

Атмосферное давление существенно не изменится.

В пятницу 7 августа, в Петербурге дождей не будет. Синоптики пообещали теплую пятницу. Об этом сообщили в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

В течение дня будет переменная облачность, но дождей не ожидается. Ночью столбик термометра не опускался ниже +16 градусов, днем он поднимется до +21..+23 градусов. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление существенно не изменится.

Фото: pixabay.