Пятница в Петербурге будет солнечной и прохладной

В пятницу, 22 мая, погодой в Петербурге будет управлять гребень антициклона. Как рассказал главный специалист центра "Фобос" Михаил Леус, в последний рабочий день недели обойдется без дождей, но будет прохладно.
Хорошему прогреву воздуха помешает плотный северный ветер, который разгонится до 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 10-12 градусов выше нуля, в Ленобласти уличные термометры покажут +8...+13 градусов. Атмосферное давление подрастет в течение дня и составит 767 мм рт.ст.
Синоптик призвал не ждать тепла в России до лета.
Фото: pixabay
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