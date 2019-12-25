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Пятница в Петербурге будет солнечной и прохладной
Сегодня, 10:09
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himif

Пятница в Петербурге будет солнечной и прохладной

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В этот день обойдется без осадков.

В пятницу, 22 мая, погодой в Петербурге будет управлять гребень антициклона. Как рассказал главный специалист центра "Фобос"  Михаил Леус, в последний рабочий день недели обойдется без дождей, но будет прохладно.

Хорошему прогреву воздуха помешает плотный северный ветер, который разгонится до 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 10-12 градусов выше нуля, в Ленобласти уличные термометры покажут +8...+13 градусов. Атмосферное давление подрастет в течение дня и составит 767 мм рт.ст.

Синоптик призвал не ждать тепла в России до лета.

Фото: pixabay

Теги: михаил леус, погода, прогноз погоды
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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