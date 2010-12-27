В пяти районах Петербурга ртутные лампы заменили на светодиоды

До конца июля планируют установить еще 5550 светодиодных светильников.

В пяти районах Петербурга установили 1850 светодиодных светильников. Они пришли на место старым ртутным лампам, сообщила пресс-служба СПб ГУП "Ленсвет".

В Колпинском районе установили 642 новых светильника. В Пушкинском – 210, Петродворцовом – 408, Курортном – 310, Выборгском – 280. Больше всего светильников появилось на Социалистической улице (поселок Усть-Ижора), Первомайском улице (Петергоф) и Александровском шоссе (поселок Белоостров).

До конца июля планируют установить еще 5550 светодиодных светильников. Они позволяют снизить потребление электрической энергии почти в три раза.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что улицы Петербурга сделают светлее.

Фото: Pixabay