Улицы Петербурга сделают светлее

Для обеспечения безопасности на дорогах в городе пройдет реконструкция освещения.

Около 24 кварталов и 23 дороги Петербурга станут светлее благодаря реконструкции освещения. Об этом сообщил "Санкт-Петербург" с ссылкой на врио губернатора города.

Из-за отсутствия света повышается вероятность аварий. Нарушителей ПДД фиксируют более 200 видеокамер, на которые в 2018 году из городского бюджета выделили 509 млн рублей и еще 300 млн должны выделить в 2019.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что в Петербурге уличные фонари могут стать станциями для сетей 5G.

Фото: Pixabay