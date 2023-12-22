В прошлом году вокзалы Петербурга обслужили 34,8 млн пассажиров

Лидером по пассажиропотоку оказался Московский вокзал.

Вокзалы Северной столицы в прошлом году обслужили 34,8 млн пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе ОЖД.

В 2023 году пассажиры купили 10,3 млн билетов на поезда дальнего следования. Еще 24,5 млн жителей города приобрели билеты на поезда пригородного сообщения.

Лидером по пассажиропотоку оказался Московский вокзал. За 2023 год его услугами воспользовались 12,1 млн пассажиров. На второй строчке оказался Балтийский вокзал (7,9 млн человек), на третьей — Финляндский (7,5 млн человек), четвертое место занял Витебский вокзал (5 млн человек), на пятой позиции оказался Ладожский (2,3 млн человек).

Ранее мы писали, что стоимость билетов на "Сапсан" зафиксируют в честь 23 февраля.

Фото: Telegram / СПб-Главный