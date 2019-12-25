В прошлом году в Петербурге уменьшилось количество туристов на 70%

Но увеличилось время пребывания в городе и вырос чек.

В прошлом году Северную столицу посетили 2,9 млн туристов, из них шестая часть - иностранцы, которые приехали в Петербург до пандемии. Об этом 7 февраля сообщила замглавы по развитию туризма города Нана Гвичия, передает "Интерфакс".

Чиновница рассказала, что в этом году посетителей Петербурга стало меньше почти на 70%. Однако она отметила, что 2020 год показал, как меняется туристский продукт и потребности путешественников. По данным замглавы по развитию туризма Петербурга, время пребывания на территории города и чек значительно увеличились. Также изменились цели прибытия – на это тоже повлияла пандемия.

Чаще всего гости города располагались у родственников. Основные мотивы посещения Петербурга – деловая поездка и обучение.

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Фото: Piter.tv