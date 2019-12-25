Индийские кинопродюсеры обманули съемочную команду из России

Договоренность об оплате труда была устной. В итоге команда ничего не получила.

Участники съемочной группы из России не получили заработную плату за работу над индийским фильмом "Кобра". Они обратились с жалобой в Межрегиональный профсоюз кинематографистов, а те — в прокуратуру.

Фильм снимался с 18 февраля по 11 марта 2021-го года студией Seven Screen Studios. Режиссер картины — Р. Аджай Гнанамурти. Съемки проходили в Русском музее, Петропавловской крепости, Екатерининском и Гатчинском дворцах.

Продюсеры фильма (Аллал Катхан Каси Висванатхан и некий Рыжик Тарас Федорович) не заключили с командой российских граждан ни одного договора, соглашения об оплате были устными. После съемок никто ничего не выплатил. Задолженность составила несколько миллионов рублей. Продюсеры отказывались признавать задолженности, а затем отрицали свою причастность к проекту. У членов группы есть доказательства в виде сообщений в мессенджерах.

Деятельность подобных "черных продюсеров" ставит под угрозу международное сотрудничество России и Индии в аудиовизуальной сфере, соглашение о котором было подписано странами в 2019 году. говорится в сообщении профсоюза.

Фото: ВКонтакте/ Гатчинский дворец