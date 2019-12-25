Более 500 панельных домов Петербурга обновили за семь лет по программе капремонта

Фасады 80 панельных домов Петербурга включили в программу капремонта на 2026 год.

В Петербурге в 2026 году в программу Фонда капитального ремонта включили 80 панельных домов, построенных по проектам института "Ленпроект". Город увеличил темпы обновления фасадов, которые являются частью архитектурного облика жилых кварталов.

В этом году отмечают 60-летие разработки цветовой палитры фасадов ленинградских зданий. Она появилась благодаря многолетним исследованиям городской архитектуры. Капитально ремонтировать панельные фасады начали в 2016 году. До этого здания преимущественно очищали специальными средствами.

За последние 7 лет специалисты привели в порядок более 500 домов. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов, отметив, что объемы работ удалось существенно увеличить.

Один из объектов программы 2026 года расположен на Будапештской улице, 37, литера А. Капитальный ремонт здания почти завершен. Дом относится к серии 1ЛГ-507, распространенной в период массового жилищного строительства.

Фасад оформили в белом цвете, а парадные выделили зеленым. При разработке облика учли мнение жителей. Входные группы сделали насыщенного серого цвета, сохранив исторические особенности здания.

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Фото: пресс-служба Смольного