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В припаркованную на Брестском бульваре машину въехал Volkswagen
Сегодня, 14:50
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Arinablinova

В припаркованную на Брестском бульваре машину въехал Volkswagen

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О пострадавших не сообщалось.

В воскресенье утром, 19 июля, в припаркованную у перекрестка Брестского бульвара и улицы Маршала Захарова машину въехал Volkswagen. Об этом стало известно из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте". 

Известно, что изначально Volkswagen столкнулся с Uber, а затем уже врезался в припаркованные автомобили. О пострадавших не сообщалось. На данный момент обстоятельства произошедшего выясняются. 

Ранее мы писали, что Mercedes влетел в трубопровод на Канонерском острове.

Фото: vk.com/spb_today

 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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