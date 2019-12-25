В припаркованную на Брестском бульваре машину въехал Volkswagen

О пострадавших не сообщалось.

В воскресенье утром, 19 июля, в припаркованную у перекрестка Брестского бульвара и улицы Маршала Захарова машину въехал Volkswagen. Об этом стало известно из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

Известно, что изначально Volkswagen столкнулся с Uber, а затем уже врезался в припаркованные автомобили. О пострадавших не сообщалось. На данный момент обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее мы писали, что Mercedes влетел в трубопровод на Канонерском острове.

Фото: vk.com/spb_today