В приграничных районах Ленобласти усилят режим охраны госграницы

Граждан попросили с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям.

Жителей приграничных населенных пунктов Ленобласти попросили всегда иметь при себе паспорт. Пограничники усилят контролю за соблюдением пограничного режима.

По информации погрануправления 11 мая, в профилактических мерах будут принимать участие сотрудники ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, регионального ГУ Росгвардии, транспортные полицейские, а также УФСБ.

Чтобы избежать недоразумений, лучше носить документы с собой. Граждан просят с пониманием отнестись к возможным неудобствам.

Ранее Piter.tv рассказывал о том, что для участия в акции "Бессмертный полк" нужно было пройти через металлодетектор. Граждане проходили досмотр.

Фото: citywalls.ru