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В приграничных районах Ленобласти усилят режим охраны госграницы
Сегодня, 14:20
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

В приграничных районах Ленобласти усилят режим охраны госграницы

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Граждан попросили с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям.

Жителей приграничных населенных пунктов Ленобласти попросили всегда иметь при себе паспорт. Пограничники усилят контролю за соблюдением пограничного режима.

По информации погрануправления 11 мая, в профилактических мерах будут принимать участие сотрудники ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, регионального ГУ Росгвардии, транспортные полицейские, а также УФСБ. 

Чтобы избежать недоразумений, лучше носить документы с собой. Граждан просят с пониманием отнестись к возможным неудобствам.

Ранее Piter.tv рассказывал о том, что для участия в акции "Бессмертный полк" нужно было пройти через металлодетектор. Граждане проходили досмотр. 

Фото: citywalls.ru

Теги: госграница, документы, пограничники
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Картина дня,

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