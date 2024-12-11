По предварительным данным, пострадавших нет.

В пригороде Улан-Удэ произошел пожар на ферме. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

Инцидент произошел в местности Баруун Нуга. По прибытии пожарных подразделений было установлено, что горит ферма. Площадь возгорания предварительно составила 375 квадратных километров. Огонь охватил одно из зданий на ферме. По предварительным данным, пострадавших нет. В тушении огня участвуют 14 специалистов и четыре единицы техники.

Ранее мы сообщали, что в Петропавловске-Камчатском один человек погиб в результате пожара.

Видео: МЧС Республики Бурятия