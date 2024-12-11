По предварительной версии, причиной возгорания стал непотушенный окурок.

В Петропавловске-Камчатском один человек погиб в результате пожара. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел в пятиэтажном доме. Поступило сообщение о возгорании в квартире. Прибывшие на место огнеборцы спасли 11 человек. Их эвакуировали с помощью трехколенной лестницы. Один человек в результате пожара погиб. По предварительной версии, причиной возгорания стал непотушенный окурок.

Ранее мы сообщали, что в Петрозаводске ликвидировали пожар на складах.

Видео: МЧС России