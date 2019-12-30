В преамбулу Конституции РФ могут внести поправки

В вводной части Основного закона планируют воспрепятствовать фальсификации истории и сохранить историческую память страны.

В преамбулу Конституции РФ, возможно, внесут изменения, заявил сопредседатель рабочей группы по добавлению поправок в Основной закон Павел Крашенинников. Об этом 28 января сообщил "Интерфакс".

Предложение не оставлять без изменений вводную часть Конституции начали поступать рабочей группе в ходе внесения изменений в сам текст закона. В преамбуле, считает директор Института законодательства Талия Хабриева, возможно противодействовать фальсификации истории и сохранить историческую память страны.

В то же время члены рабочей группы из культурной сферы, Михаил Пиотровский, Денис Мацуев и Александр Калягин, предложили в одну из статей Конституции пункт о культуре страны. В нем они хотят подчеркнуть, что культура России охраняется государством как наследие.

Ранее прозвучало заявление, что поправки в Конституцию повысят благосостояние граждан.