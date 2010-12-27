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В правительстве Крыма поддержали идею о втором названии республики
Сегодня, 22:24
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nadezhda_sib

В правительстве Крыма поддержали идею о втором названии республики

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К "Республике Крым" хотят присоединить его историческое название - Таврида.

В Крыму в очередной раз задумались о присвоении полуострову двойного названия. Вице-премьер правительства Крыма, постоянный представитель республики президента РФ Георгий Мурадов поддержал инициативу переименования в "Республику Крым - Таврида", сообщила "Российская газета". Об этом политик сказал на международном симпозиуме "Крымская Эллада: греческое наследие Тавриды".

Мурадов отметил, что в ряде субьектов РФ применяется двойное название, как например, в Якутии (Саха), а Таврида для Крыма является историческим названием. 

Вопрос выйдет на обсуждение Государственного совета Республики Крым и других органов власти только в том случае, если инициативу поддержит общественность. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Владимир Путин предложил три кандидатуры на пост главы Крыма

Фото: pixabay.com 

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Категории: Лента новостей, Новости России,

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