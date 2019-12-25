В пожаре на проспекте Кузнецова пострадала пенсионерка

82-летнюю петербурженку госпитализировали в НИИ им. Джанелидзе.

В понедельник, 7 декабря, на проспекте Кузнецова в доме №32 произошел пожар. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

В однокомнатной квартире на 13 этаже горела обстановка на площади пять квадратных метров, уточнили спасатели. Из квартиры спасли 82-летнюю петербурженку с отравлением угарным газом в НИИ им. Джанелидзе. В каком состоянии она находится, пока неизвестно. Также неясны причины возгорания. Об эвакуации не сообщалось.

Ранее мы писали, что на улице Коммуны заметили пожар.

Фото: Piter.TV