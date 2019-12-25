В пожаре на проспекте Героев пострадали двое детей

Сейчас малыши находятся в больнице.

В Красносельском районе в многоэтажном жилом доме случился пожар в однокомнатной квартире, в результате которого пострадали двое детей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти 24 апреля.

Возраст детей составил 2 и 4 года. После проведения реанимационных действий маленьких пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии в городскую больницу на Авангардной улице.

Известно, что в помещении загорелась обстановка площадью 3 кв. метра. 16 сотрудников МЧС эвакуировали жильцов дома и потушили пожар.

Ранее на Piter.tv показали, как пожар разрушал здания "Невской мануфактуры" (видео).

Фото: Piter.tv