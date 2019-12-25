В пожаре на Елизаветинской улице погиб человек

Еще один человек смог выбраться из горящего дома.

В ночь на среду, 24 июня, в Петергофе сгорел садовый дом. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Пожар на Елизаветинской улице заметили около 01:00. После этого на место оперативно прибыли 9 спасателей и 2 специальных машины, но к этому моменту пламя полностью уничтожило большую часть деревянной постройки.

В результате пожара один человек погиб. Еще один мужчина смог выбраться из горящего дома сам. Про предварительной информации, погибший являлся его сыном.

Подробности случившегося на данный момент уточняются.

Ранее мы писали, что петербуржцы заметили пожар в лесу Приозерского района.

Фото: Pixabay