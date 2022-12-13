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В поселке Солнечное пожарные потушили дачный дом
Сегодня, 12:55
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В поселке Солнечное пожарные потушили дачный дом

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С огнем боролись 14 спасателей и три спецмашины.

Сегодня ночью, 20 мая, в Курортном районе произошел пожар. На Красивой улице в поселке Солнечное вспыхнул дачный дом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

В пожарную часть обратились в 02:25. Выяснилось, что  каркасно-щитовом здании площадью 77 "квадратов" пламя охватило 15 "квадратов". 

С огнем боролись 14 спасателей и три спецмашины. Они справились за полчаса. В 02:56 пожар был ликвидирован.

Сведения о пострадавших не поступали. Устанавливается причина возгорания. 

Ранее на Piter.tv: на Тверской улице автомобилист совершил наезд на 12-летнего мальчика.

Фото: Piter.tv
           

Теги: горел дачный дом, мчс, пожар, солнечное, улица красивая
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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