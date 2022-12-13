В поселке Солнечное пожарные потушили дачный дом

С огнем боролись 14 спасателей и три спецмашины.

Сегодня ночью, 20 мая, в Курортном районе произошел пожар. На Красивой улице в поселке Солнечное вспыхнул дачный дом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В пожарную часть обратились в 02:25. Выяснилось, что каркасно-щитовом здании площадью 77 "квадратов" пламя охватило 15 "квадратов".

С огнем боролись 14 спасателей и три спецмашины. Они справились за полчаса. В 02:56 пожар был ликвидирован.

Сведения о пострадавших не поступали. Устанавливается причина возгорания.

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Фото: Piter.tv

