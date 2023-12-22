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В поселке Саперный сгорел чердак в частном доме
Сегодня, 11:51
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В поселке Саперный сгорел чердак в частном доме

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Пожар ликвидировали в 11:36. По предварительным данным, никто не пострадал.

В Колпинском районе сегодня, 11 марта, произошел пожар. В поселке Саперный горел частный дом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

Пламя вспыхнуло в каркасно-щитовом доме в Саперном переулке. В здании загорелись чердачные перекрытия. Огонь распространился по площади два квадратных метра.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 11:09. На место случившегося прибыли 10 спасателей и две спецмашины. 

Пожар ликвидировали в 11:36. По предварительным данным, никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что на Наличной улице горели иномарки.

Фото: Pxhere

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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