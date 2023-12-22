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В поселке Понтонный закроется проезд на перекрестке улиц Варвары Петровой и Ясельной
Сегодня, 17:17
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В поселке Понтонный закроется проезд на перекрестке улиц Варвары Петровой и Ясельной

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В Колпинском районе начинается реконструкция теплосетей.

В Колпинском районе пройдут работы по реконструкции тепловых сетей. В связи с этим с 20 по 26 мая закрывается движение транспорта на перекрестке улицы Варвары Петровой и Ясельной улицы в поселке Понтонный. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ. 

Объезд: Клубная улица, Парковая улица, Ясельная улица, улица Варвары Петровой.

Пресс-служба ГАТИ

ГАТИ рекомендует планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений, связанных с производством дорожных работ.

Ранее мы писали, что в Петербурге пройдет тестовая эксплуатация двух новинок пассажирского транспорта.

Фото: Piter.tv, пресс-служба ГАТИ

Теги: гати, закрывается движение, понтонный, улица варвары петровой, ясельная улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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