В поселке Понтонный закроется проезд на перекрестке улиц Варвары Петровой и Ясельной

В Колпинском районе начинается реконструкция теплосетей.

В Колпинском районе пройдут работы по реконструкции тепловых сетей. В связи с этим с 20 по 26 мая закрывается движение транспорта на перекрестке улицы Варвары Петровой и Ясельной улицы в поселке Понтонный. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Объезд: Клубная улица, Парковая улица, Ясельная улица, улица Варвары Петровой. Пресс-служба ГАТИ

ГАТИ рекомендует планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений, связанных с производством дорожных работ.

Ранее мы писали, что в Петербурге пройдет тестовая эксплуатация двух новинок пассажирского транспорта.

Фото: Piter.tv, пресс-служба ГАТИ