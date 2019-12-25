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Неизвестные похитили мужчину в поселке Новогорелово
Сегодня, 10:38
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Alena_Zinovieva

Неизвестные похитили мужчину в поселке Новогорелово

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Потерпевшего затолкали в автомобиль и увезли в неизвестном направлении.

Днем 21 июля в полицию Ломоносовского районе Ленобласти поступила информация о похищении человека. Об этом пишет пресс-служба ГУ МВД России по городу и ЛО.

Стражам порядка стало известно, что около 16:20 у дома №11/6 на улице Современников в поселке Новогорелово к мужчине подошли двое незнакомцев, затолкали его в машину и увезли в неизвестном направлении.

По факту случившегося проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Петербурге сообщили о "похищенном мальчике" в багажнике.

Фото: pixabay.com

Теги: мвд, поселок новогорелово, похищение человека
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Происшествия,

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