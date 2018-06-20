Нормализовать ситуацию планируют уже сегодня.

В четверг, 28 марта, в посёлке Металлострой на трех улицах из-за аварии перекрыли газ. Об этом сообщают в пресс-службе ГРО "ПетербургГаз".

Как оказалось, на газорегуляторном пункте сработала автоматика безопасности. В данный момент специалисты выясняют причины "защиты".

Так, газ отключился на таких улицах, как Богайчука, Садовая и Полевая. Нормализовать ситуацию планируют уже сегодня.

Петербуржцев, которые остались без газа просят перекрыть все краны.

Ранее мы сообщали о том, что Петербуржцы просят поставить мемориальную доску в память о погибших во время теракта в метро

Фото:pixabay