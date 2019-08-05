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В поселке Лесогорский сгорели дача и гараж

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По предварительным данным, пострадавших нет.

В поселке Лесогорский Выборгского района в понедельник, 5 августа, на одной из дачных территорий произошел пожар. Мобильный корреспондент Piter.TV стал свидетелем инцидента. 

По данным нашего издания, сгорели баня и гараж. Внутри находился автомобиль. Причина пожара пока неизвестна. По предварительной информации, никто не пострадал. 

На прошлой неделе в поселке Михайловка Выборгского района полностью сгорел частный дом. Три человека погибли. По данному факту возбудили уголовное дело об убийстве. 

Видео: Piter.TV 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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