В поселке Лесогорский сгорели дача и гараж

В поселке Лесогорский Выборгского района в понедельник, 5 августа, на одной из дачных территорий произошел пожар. Мобильный корреспондент Piter.TV стал свидетелем инцидента.
По данным нашего издания, сгорели баня и гараж. Внутри находился автомобиль. Причина пожара пока неизвестна. По предварительной информации, никто не пострадал.
На прошлой неделе в поселке Михайловка Выборгского района полностью сгорел частный дом. Три человека погибли. По данному факту возбудили уголовное дело об убийстве.
Видео: Piter.TV
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