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В порту Усть-Луга рабочего насмерть зажало вагонами
Сегодня, 13:58
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nastya960

В порту Усть-Луга рабочего насмерть зажало вагонами

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В субботу, 28 ноября, около 19:33 в порту Усть-Луга при производстве погрузочно-разгрузочных работ погиб рабочий. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Выяснять обстоятельства несчастного случая будет Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура. По предварительным данным, составителя поездов зажало между вагонами и ходовой рамой экскаватора-выгружателя.

Ситуация находится под контролем Северо-Западного транспортного прокурора Владимира Владимирова.

В конце ноября суд Петербурга прекратил уголовное дело в отношении прораба за смерть подсобного рабочего при строительстве лифта.

Фото: Piter.tv

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Категории: Лента новостей,

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