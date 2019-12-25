В порту Усть-Луга рабочего насмерть зажало вагонами

В субботу, 28 ноября, около 19:33 в порту Усть-Луга при производстве погрузочно-разгрузочных работ погиб рабочий. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Выяснять обстоятельства несчастного случая будет Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура. По предварительным данным, составителя поездов зажало между вагонами и ходовой рамой экскаватора-выгружателя.

Ситуация находится под контролем Северо-Западного транспортного прокурора Владимира Владимирова.

В конце ноября суд Петербурга прекратил уголовное дело в отношении прораба за смерть подсобного рабочего при строительстве лифта.

Фото: Piter.tv