В понедельник в Петербурге первым компонентом вакцины привились более 17 тыс. человек

В комитете по здравоохранению в очередной раз призвали горожан привиться.

В понедельник, 29 ноября, первым компонентном вакцины привились 17 022 человека, сообщили Piter.tv в пресс-службе комитета по здравоохранению Петербурга.

Всего с учетом иностранных граждан и повторной вакцинации сделали 32 741 инъекцию. Кроме того, 5 181 инъекцию сделали петербуржцам старше 60 лет.

Комздрав в очередной раз призвал горожан привиться, чтобы защитить себя как можно скорее.

Между тем, новогодние мероприятия в Петербурге могут пройти онлайн из-за нового штамма коронавируса.

Фото: Piter.tv