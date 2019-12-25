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В понедельник в Петербурге первым компонентом вакцины привились более 17 тыс. человек
Сегодня, 9:36
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В понедельник в Петербурге первым компонентом вакцины привились более 17 тыс. человек

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В комитете по здравоохранению в очередной раз призвали горожан привиться.

В понедельник, 29 ноября, первым компонентном вакцины привились 17 022 человека, сообщили Piter.tv в пресс-службе комитета по здравоохранению Петербурга. 

Всего с учетом иностранных граждан и повторной вакцинации сделали 32 741 инъекцию. Кроме того, 5 181 инъекцию сделали петербуржцам старше 60 лет.

Комздрав в очередной раз призвал горожан привиться, чтобы защитить себя как можно скорее.

Между тем, новогодние мероприятия в Петербурге могут пройти онлайн из-за нового штамма коронавируса.

Фото: Piter.tv

Теги: вакцинация, комздрав, коронавирус, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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