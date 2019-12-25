В понедельник петербуржцев ждет облачная погода с сильным ветром

Температура воздуха ночью опуститься до +14...+16 гр., днем же составит +19...+21 градусов тепла.

Стал известен прогноз погоды в Петербурге в понедельник, 2 августа. Об этом сообщили в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Горожан ждет облачная с прояснением погода. Ночью местами прольется небольшой дождь, а в конце дня пройдут дожди, местами сильные.

Температура воздуха ночью опуститься до +14...+16 гр., днем же составит +19...+21 градусов тепла. В ночное время суток подует южный, юго-западный ветер со скоростью 5-10 м/с. Днем он изменит направление на северо-западный, западный 7-12 м/с, местами его порывы достигнут 15-17 м/с.

Атмосферное давление ночью будет мало меняться, днем понизится.

Ранее мы сообщали, что на севере Петербурга прошел шторм с градом. Стихия задела и город Мурино в Ленинградской области.

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