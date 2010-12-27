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В понедельник в Петербурге и Ленобласти ожидается мокрый снег
Сегодня, 19:45
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arteliseev

В понедельник в Петербурге и Ленобласти ожидается мокрый снег

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Также на дорогах возможен гололед и налипание мокрого снега.

По прогнозам синоптиков, в понедельник ожидается мокрый снег с дождем. Об этом сообщили на официальных сайтах ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти. 

Ночью в городе температура  будет колебаться от 0°С до +2°С. Днем воздух прогреется до +3°С. В области ночью будут заморозки, до -6°С, поэтому утром ожидается гололед. Днем показания на термометре поднимутся до +4°С. Ветер будет дуть преимущественно с севера, северо-востока со скоростью 7-12 м/с. Атмосферное давление существенно не изменится. 

Ранее мы писали, когда в петербург придет зима.

Фото: pixabay.com

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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