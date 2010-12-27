В петербургском МВД произошли кадровые перестановки

Поменялись начальники некоторых подразделений.

В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти произошли кадровые перестановки. Сообщается, что в некоторых подразделениях поменялись начальники. Об этом пишет "Коммерсант".

На должность начальника контрольно-ревизионного управления (КРУ) назначили полковника внутренней службы Елену Урбан. Ранее она занимала пост заместителя начальника КРУ ГУ МВД.

Кадровые перемены также произошли в управлении, курирующем участковых и занимающемся профилактикой правонарушений среди несовершеннолетних. Должность начальника подразделения заняла подполковник полиции Юлия Кулагина, которая ранее была замглавой.

Центр оперативно-разыскной информации регионального главка МВД возглавил подполковник полиции Илья Смирнов. Новым начальником отдела МВД России по Волховскому району Ленобласти стал подполковник полиции Артем Сукач.

Ранее стало известно имя нового главы ГУП "Водоканал".

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