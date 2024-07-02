В подъезде жилого дома в Москве обнаружена новорожденная девочка

В подъезде жилого многоэтажного дома по улице Чусовская в российской столице обнаружена новорожденная девочка. Соответствующей информацией с журналистами поделились в социальных сетях сотрудники прокуратуры по городу. Специалисты заметили, что ребенок был найден местными жителями на седьмом этаже здания. В настоящее время младенец доставлен в медицинское учреждение. Врачи установили, что угрозы для жизни и здоровью пациентки нет. Согласно предварительным сведениям, подозреваемая женщина проникла в подъезд, зайдя за одним из жильцов, открывшим дверь. После этого злоумышленница оставила там дочь.
Личность женщины 1982 года рождения установлена.
пресс-служба прокуратуры по Москве
Преображенская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств криминального инцидента.
Четырехлетняя девочка выжила после падения с 7-го этажа на улице Черкасова.
Фото и видео: Telegram / Прокуратура Москвы
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