В петербургском суде осудили обвиняемых в убийстве четырех человек

Группировка убила четырех человек для завладения путем мошенничества их квартирами.

Присяжные петербургского городского суда вынесли вердикт по уголовному делу в отношении Зараба З., Геннадия А., Виктории Г, Валентины Т. и Виктора З. Группу обвиняли в убийстве, мошенничестве и покушении на преступление. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Известно, что Зараб З. и Виктор З. под руководством Крохина (осужденного в 2019 году) совершили убийства 4 человек с 2011 по 2015 год для завладения путем мошенничества квартирами погибших.

Убийцы входили в доверие своих жертв (спиртные напитки, наркотики, фиктивный брак с оформлением наследства на супруга), создавали видимость оказания помощи в юридических вопросах наследникам. Убийства совершались путем удушения и (или) предоставления смертельной дозы наркотического средства (метадона).

К преступлениями привлекли Викторию Г. и Валентину Т., их задача была в совершении хищения чужого имущества – женщины украли 1 800 000 рублей, вырученных от продажи долей квартиры в поселке Понтонный, путем обмана и злоупотребления доверием.

В отношении потерпевшего Г. преступный умысел не удалось довести до конца, поскольку мужчина заподозрил, что его хотят обмануть.

Коллегия присяжных ответила на 38 вопросов и признала, что Зараб З. виновен по всем эпизодам и не заслуживает снисхождения, Виктор З. виновен по всем эпизодам, но заслуживает снисхождения. Остальные участники, Виктория Г, Валентина Т. и Геннадий А., виновны и не заслуживают снисхождения.

Информации о виде наказания пока нет.

Ранее мы писали, что Виктора Батурина задержали по делу о покушении на мошенничество.

Фото: Piter.tv