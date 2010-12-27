В петербургской подземке появилась "мобильная библиотека"

Поезд будет курсировать по второй ветке метро.

На синей ветке петербургского метрополитена появился поезд под названием "Мобильная библиотека". Об этом 27 апреля сообщает пресс-служба подземки.

Петербург сможет в очередной раз подтвердить статус самого читаемого города, так как жители и гости культурной столицы смогут совершенно бесплатно скачать более 100 книг. В подборку вошли и произведения петербургских писателей. Такая акция приурочена ко Всемирному дню авторского права.

Праздник был утвержден ЮНЕСКО в 1995 году. Его отмечают ежегодно 23 апреля. "Мобильная библиотека" впервые проехала в петербургском метро в 2016 году.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что сине-бело-голубые пригласили Джареда Лето на матч с ЦСКА.