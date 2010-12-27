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В петербургской подземке появилась "мобильная библиотека"
Сегодня, 11:22
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nadiputintseva
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В петербургской подземке появилась "мобильная библиотека"

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Поезд будет курсировать по второй ветке метро.

На синей ветке петербургского метрополитена появился поезд под названием "Мобильная библиотека". Об этом 27 апреля сообщает пресс-служба подземки.

Петербург  сможет в очередной раз подтвердить статус самого читаемого города, так как жители и гости культурной столицы смогут совершенно бесплатно скачать более 100 книг. В подборку вошли и произведения петербургских писателей. Такая акция приурочена ко Всемирному дню авторского права.

Праздник был утвержден ЮНЕСКО в 1995 году. Его отмечают ежегодно 23 апреля. "Мобильная библиотека" впервые проехала в петербургском метро в 2016 году.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что сине-бело-голубые пригласили Джареда Лето на матч с ЦСКА.

Теги: метро спб , мобильная библиотека , новости спб
Категории: Новости СПб

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