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В петербургском метро увеличили пропускную способность станции "Новочеркасская"
Сегодня, 9:22
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В петербургском метро увеличили пропускную способность станции "Новочеркасская"

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На станции открыли новый турникет.

Станцию метро "Ладожская" закроют на ремонт 4 марта. Работы продлятся 11 месяцев. Для удобства пассажиров пропускную способность метро "Новочеркасская" решили увеличить. Об этом сообщили в комитете по транспортиру Петербурга.

На станции  "Новочеркасская" демонтировали кабину дежурного по вестибюлю, а также сделали шире проход при выходе с эскалаторов. На станции открыли новый турникет. Кроме того, здесь появились новые секции разграничительных барьеров.  В часы, когда на станции будет много людей, секции барьеров будут разводить пассажиропотоки в разные стороны, чтобы не произошло столкновения.

Ранее на Piter.tv: в 2026 году на капитальный ремонт могут закрыть станцию "Площадь Восстания".

Фото: Piter.tv

 

Теги: ладожская, метро, новочеркасская, транспорт
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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