В петербургском метро увеличили пропускную способность станции "Новочеркасская"

На станции открыли новый турникет.

Станцию метро "Ладожская" закроют на ремонт 4 марта. Работы продлятся 11 месяцев. Для удобства пассажиров пропускную способность метро "Новочеркасская" решили увеличить. Об этом сообщили в комитете по транспортиру Петербурга.

На станции "Новочеркасская" демонтировали кабину дежурного по вестибюлю, а также сделали шире проход при выходе с эскалаторов. На станции открыли новый турникет. Кроме того, здесь появились новые секции разграничительных барьеров. В часы, когда на станции будет много людей, секции барьеров будут разводить пассажиропотоки в разные стороны, чтобы не произошло столкновения.

Ранее на Piter.tv: в 2026 году на капитальный ремонт могут закрыть станцию "Площадь Восстания".

Фото: Piter.tv