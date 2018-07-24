В петербургском метро перекрыли фиолетовую ветку

"Поезда в сторону Международной не идут. Причины не говорят, просто отгоняют всех от края платформы", сообщает очевидец. Пользователи в Соцсетях поделились видео из метрополитена.

Вечером, 24 июля в петербургском метро перекрыли феолетовую ветку. Официальные причины пока не известны. Однако, пассажиры уже рассказывают свои версии в соцсетях.

Поломка у предыдущего поезда. Постояли минут пять между Адмиралтейской и Садовой. Машинист красавчик! бегал исправность устранял и всех успокаивал!

На видео видно, что пассажиры в духоте толпятся на пероне в ожидании поезда.

Ранее мы писали о том, зачем в петербургской подземке в перегонах нужны светофоры.

Видео: ДТП и ЧП Санкт-Петербург/ВК