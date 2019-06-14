На "Адмиралтейской" голландские актеры показали отрывки из "Одиссеи"

Перфоманс приурочен к открытию Театральной олимпиады.

В петербургском метрополитене в пятницу, 14 июня, свой перфоманс представили актеры из Gajes (Нидерланды). Представление показали в преддверии открытия международной Театральной олимпиады (15 июня).

Прямо в вестибюле станции метро "Адмиралтейская" актеры представили отрывки музыкальной постановки Odyssee. Пассажиры с любопытством наблюдали за действием и пением артистов. После этого все актеры вместе с петербуржцами зашли в вагон, где и продолжили свое выступление до станции метро "Звенигородской". Зрителями стали случайные пассажиры метро.

Торжественное открытие Театральной олимпиады состоится 15 июня на площади Островского.

Видео: Piter.TV