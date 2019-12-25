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В петербургском ЗакСе задумались об ограниченной продаже газовых зажигалок из-за подростков-токсикоманов
Сегодня, 12:27
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himif

В петербургском ЗакСе задумались об ограниченной продаже газовых зажигалок из-за подростков-токсикоманов

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Инициативу предложил Вячеслав Макаров.

Петербургские депутаты из фракции "Единая Россия" внесли на рассмотрение городского парламента законопроект об ограничении розничной продажи газовых зажигалок. Ограничение коснется несовершеннолетних петербуржцев, сообщили в пресс-службе ЗакСа.

Одним из авторов инициативы стал спикер Законодательного Собрания Вячеслав Макаров, политик считает, что новый запрет поможет бороться с подростковой токсикоманией. Также Макаров заявил, что газовые зажигалки и похожие товары со сжиженными углеводородными газами – постоянный источник пожарной опасности в детских руках. 

Нарушившие данное ограничение будут наказаны штрафом. Граждане заплатят до 5 тысяч рублей, должностные лица – до 20 тысяч рублей, юрлица – до 50 тысяч рублей.

Ранее мы рассказывали, что ЗакС Петербурга откорректировал закон о митингах.

Фото: pixabay

Теги: газовая зажигалка, закс, подростки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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