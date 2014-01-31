В петербургских стационарах вновь уменьшилось число пациентов с COVID-19

В больницах находятся 5 269 человек (накануне – 5 509 человек).

Смольный предоставил перечень показателей эпидемиологической ситуации в Петербурге на 31 декабря. Согласно документу, в петербургских больницах находятся 5 269 человек (накануне – 5 509 человек).

В настоящее время в городе свободно 49% инфекционных коек для больных коронавирусом. За сутки в стационары поступили 384 петербуржца, а выписались 480 человек, 560 человек – в реанимации, к ИВЛ подключен 301 человек. Во временном госпитале "Ленэкспо" лежат 127 человек, в "Заре" – 532 пациента, в обсервации при пансионате "Балтиец" не осталось пациентов. На амбулаторном лечении с ковидом и пневмониями сейчас находятся 21 093 человека.

Также в Петербурге по-прежнему снижается заболеваемость коронавирусом. За сутки ковидом заболели 1 529 человек (накануне – 1 532 человека), выздоровели – 2 468 человек и 51 человек не победил вирус.

Фото: Piter.TV