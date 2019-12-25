В петербургских стационарах находятся почти 6 тысяч больных коронавирусом

В настоящее время в городе свободно 41% инфекционных коек.

Смольный предоставил перечень показателей эпидемиологической ситуации в Петербурге на 26 ноября. Согласно документу, в петербургских больницах находятся 5 984 человека (накануне – 6 217 человек).

В настоящее время в городе свободно 41% инфекционных коек для больных коронавирусом. За сутки в стационары поступили 384 петербуржца, а выписались 524 человека, 595 человек – в реанимации, к ИВЛ подключены 306 человек. Во временном госпитале "Ленэкспо" лежат 169 человек, в "Заре" – 402 пациента, в обсервации при пансионате "Балтиец" – 39 человек. На амбулаторном лечении с ковидом и пневмониями сейчас находятся 35 982 человека.

Тем временем суточное число заболевших в Петербурге не превышает 2 000 человек. За сутки в городе заболели 1 704 человека, выздоровели 1 073 человека и скончались от вируса 64 человека.

Фото: Piter.TV