В петербургских больницах уменьшилось число пациентов с ковидом

В ковидных стационарах находятся 5 509 человек (накануне – 5 673 человека).

Смольный предоставил перечень показателей эпидемиологической ситуации в Петербурге на 30 декабря. Согласно документу, в петербургских больницах находятся 5 509 человек (накануне – 5 673 человека).

В настоящее время в городе свободно 46% инфекционных коек для больных коронавирусом. За сутки в стационары поступили 384 петербуржца, а выписались 584 человека, 567 человек – в реанимации, к ИВЛ подключены 313 человек. Во временном госпитале "Ленэкспо" лежат 129 человек, в "Заре" – 506 пациентов, в обсервации при пансионате "Балтиец" – 1 человек. На амбулаторном лечении с ковидом и пневмониями сейчас находятся 21 846 человек.

Петербург по-прежнему уступает лишь Москве по суточной заболеваемости коронавирусом. Однако в городе число выздоровевших в два раза превышает число заболевших COVID-19. За сутки ковидом заболели 1 532 человека (накануне – 1 526 человек), выздоровели – 3 236 человек и 60 человек не победили вирус.

Фото: Piter.TV