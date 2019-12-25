В Петербурге выздоровевших в два раза больше, чем заболевших COVID-19

За сутки ковидом заболели 1 532 человека, а выздоровели – 3 236 человек.

Петербург по-прежнему уступает лишь Москве по суточной заболеваемости коронавирусом. Однако в городе число выздоровевших в два раза превышает число заболевших COVID-19. Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с COVID-19.

За сутки ковидом в Петербурге заболели 1 532 человека (накануне – 1 526 человек), выздоровели – 3 236 человек и 60 человек не победили вирус.

С начала пандемии в городе коронавирусом заболели 850 379 человек, победили вирус 796 695 человек и 27 985 человек скончалось из-за коронавируса.

Однако, по словам губернатора Александра Беглова, в Петербурге сохраняется напряженная эпидемиологическая ситуация. Есть высокие риски очередного подъема заболеваемости.

Фото: Piter.TV