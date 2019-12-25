В петербургских больницах свободно 44% коек для больных коронавирусом

В стационарах находятся 6 009 человек.

Смольный предоставил перечень показателей эпидемиологической ситуации в Петербурге на 26 ноября. Согласно документу, в городе свободно 44% инфекционных коек для больных коронавирусом.

В петербургских больницах находятся 6 009 человек. За сутки в стационары поступили 249 петербуржцев, а выписались 60 человек, 584 человека – в реанимации, к ИВЛ подключены 274 человека. Во временном госпитале "Ленэкспо" лежат 116 человек, в "Заре" – 372 пациента, в обсервации при пансионате "Балтиец" – 51 человек. На амбулаторном лечении с ковидом и пневмониями сейчас находятся 29 877 человек.

Тем временем суточное число заболевших в Петербурге вновь превышает 2 000 человек. За сутки ковидом заболели 2 181 человек, выздоровели – 926 петербуржцев и 66 человек не победили инфекцию.

Фото: Piter.TV