В петербургских больницах с COVID-19 лежат 5869 человек

В городе свободно 44% инфекционных коек для больных коронавирусом.

Смольный предоставил перечень показателей эпидемиологической ситуации в Петербурге на 6 декабря. Согласно документу, в больницах с коронавирусом и пневмонией лежат 5 869 человек.

В городе свободно 44% инфекционных коек для больных коронавирусом. За сутки в стационары поступили 271 человек, выписались 110 человек, 580 петербуржцев – в реанимации, к ИВЛ подключены 319 человек. Во временном госпитале "Ленэкспо" лежат 122 человека, в "Заре" – 395 пациентов, в обсервации при пансионате "Балтиец" – 41 человек. На амбулаторном лечении с ковидом и пневмониями сейчас находятся 28 497 человек.

Тем временем суточное число заболевших в Петербурге вновь превышает 2 000 человек. За сутки ковидом заболели 2 412 человек, выздоровели – 794 петербуржца и 55 человек не победили вирус.

Фото: Piter.TV