В Петербурге сегодня отключат отопление

Сезон "теплых батарей" длился 244 дня.

В воскресенье, 15 мая, в Петербурге закончился отопительный сезон. Власти приняли решение отключить в домах горожан отопление в связи с повышением температуры воздуха. При этом остается возможность периодического протапливания детских садов, больниц и других социальных учреждений. Об этом сообщили в пресс-лужбе Смольного.

Как указал губернатор города Александр Беглов, петербуржцы жаловались на жару в квартирах. Отметим, что в этом сезоне жители грелись в своих домах 244 дня, в прошлом году - на два дня меньше. Тогда батареи перестали топить 13 мая.

Ранее на Piter.tv: 3 тысячи метров теплосетей заменят в Кировском районе Петербурга/

Фото: Pexels