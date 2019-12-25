В песнях лемуров выявили ритм, который похож на человеческую музыку

Ученые записали звуки 20 групп лемуров индри.

Биологи из Туринского университета провели исследование и выявили, что лемуры индри могут издавать воющие звуки. Ученые отметили, что песни животных похожи на человеческие. Статья опубликована в журнале Current Biology.

Для того, чтобы это выяснить, ученые проводили исследования, которые проводились 12 лет. Исследователи записали звуки 20 групп лемуров индри. В результате специалисты выяснили, что эти звери чувствуют универсальный музыкальный ритм аналогично людям. До этого момента такая способность фиксировалась лишь у птиц.

Отмечается, что речь идет о категориальном ритме, когда ноты или доли в песне обладают одинаковой продолжительностью. Однако категорично происходят временные интервалы между их началом.

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