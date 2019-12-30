В первый день торгов 2020 года рубль вырос к доллару и евро

Рост рубля наблюдается на фоне скачка цены на нефть.

В первый день торгов 2020 года на Московской бирже наблюдался рост рубля к доллару и евро. Причиной этого стал резкий скачек цены на нефть. По состоянию на 11:30 3 января цена за $1 составила 62,01 рублей, за €1 — 69,21 рублей.

Отмечается, что цена на нефть марки Brent выросла до 68,43 долларов за баррель после убийства иранского генерала Касема Сулеймани. Он погиб во время авиаудара по окрестностям международного аэропорта в Багдаде. Вместе с ним умерли еще десять человек, в числе которых замглавы шиитского ополчения Ирака Абу Махди аль-Мухандис.

Инцидент произошел в ночь на 3 января. В Пентагоне заявили, что нападение санкционировал президент США Дональд Трамп. Авиаудару предшествовали протесты у американского посольства в Багдаде, а также атаки на базы коалиции.

Ранее верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить всем, кто причастен к убийству генерала Касема Сулеймани.