В парке Боевого братства высадят деревья

Парк открыли в ноябре 2011 года. Он получил название в честь подвига воинов-десантников шестой роты.

Стало известно, что парк Боевого братства благоустроят в этом году. Он расположен на пересечении улиц Джона Рида и Бадаева. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

Специалисты высадят в парке деревья, декоративные растения и кустарники. Дорожки к памятнику и бюстам воинов-десантников вымостят плиткой. Кроме того, здесь должны будут проложить дренажную систему для отвода грунтовых вод и установить малые архитектурные формы.

Парк открыли в ноябре 2011 года. Он получил название в честь подвига воинов-десантников шестой роты.

Ранее московская компания выкупила Индустриальный парк в Пушкине. Имущество было продано в пользу ООО "Эдельвейс" им за 930 млн. рублей при начальной цене в 450,3 млн.

Фото: пресс-служба Смольного

