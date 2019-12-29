В офисе Зеленского заявили, что их не приглашали на празднование 75-летия Победы

Не нашли пригласительного документа

В офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что Киев пока не получал официальное приглашение на мероприятия в честь 75-летия Победы в Москве.

При этом помощник президента России Юрий Ушаков ранее заявлял, что Зеленскому направят приглашение. В Кремле отмечали, что будут рады видеть ""всех, кто чтит память защитников мира от нацизма"".

Но в офисе украинского президента пригласительного документа не нашли. Запрос по нему сделало издание ""Украинская правда"".

В Верховной Раде предложили сформировать парламентскую делегацию для участия в параде Победы, который состоится в Москве 9 мая на Красной площади.