В офисе "Петроэлектросбыта" нашли сейф с гашишом

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.

В офисе элеткроэнергетической компаний "Петроэлектросбыт" обнаружили наркотики. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

Как стало известно, 5 апреля сотрудники правоохранительных органов провели обыск в компании на улице Михайлова. В одном из сейфов полицейские нашли наркотик "гашиш" массой около 60 граммов.

Ключевой момент: это сотрудники службы безопасности компании "Петроэлектросбыт" вызвали полицию на место происшествия отметили в компании

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело. В хранении наркотиков подозревается 44-летнюю сотрудница организации. С нее взята подписка о невыезде. В "Петроэлектросбыт" сообщили, что провинившийся работник был уволен.

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Фото: Piter.TV