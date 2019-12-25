В одноэтажном доме на Старожиловской произошел пожар

Две единицы техники и 11 пожарных отправились бороться с огнем.

Сегодня, 25 сентября, в Выборгском районе полыхало заброшенное здание. На Старожиловской улице в доме № 3 огонь распространился по площади 48 "квадратов". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Две единицы техники и 11 пожарных отправились бороться с огнем в 14:16. Спустя 20 минут пламя локализовали.

В результате случившегося никто не пострадал. Устанавливается причина возгорания.

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Фото: Piter.tv